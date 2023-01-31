В ЕС обеспокоены чрезмерным импортом зерна из Украины

В Евросоюзе обеспокоились чрезмерным импортом зерна из Украины.

Об этом сообщил Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский во время пресс-конференции по итогам совета министров ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, пишет Укринформ.

Еврокомиссаром было отмечено, что коридоры солидарности, созданные ЕС на границах с Украиной, позволили разблокировать сельскохозяйственный экспорт из Украины на внешние рынки, однако создали проблемы для местных фермеров, особенно в приграничных странах, которые начали испытывать трудности со сбытом собственной продукции.

Это побуждает Еврокомиссию искать путь для защиты европейских производителей, — заявил Еврокомиссар.

«Самой чувствительной темой был вопрос импорта из Украины. Мы посмотрели на рыночную ситуацию и подняли важные темы, отражающие ситуацию на рынках, особенно в странах, граничащих с Украиной. Инициатива по «коридорам солидарности» была очень успешной. В начале российской агрессии импорт из Украины был почти полностью заблокирован и составил не более 200 000 тонн (сельскохозяйственных) товаров в месяц. Сейчас у нас есть значительное повышение импорта в ЕС из Украины по сравнению с 2021-2022 годом», — отметил Еврокомиссар.

В качестве примера он привёл конкретные цифры. Например, импорт зерна из Украины в ЕС в 2021 году составлял 287 тысяч тонн, в 2022 году этот показатель вырос до 2 млн 849 тысяч тонн. По кукурузе – к войне с Украиной в ЕС поступало 7 миллионов 309 тысяч тонн, в 2022 году этот объём вырос до 12 миллионов 012 тысяч тонн.

То же касается рапса и подсолнечника. Например, до войны ЕС импортировал 25 тысяч тонн семян подсолнечника, а в 2022 году показатель такого импорта вырос до 1 миллиона 855 тысяч тонн.

По словам Еврокомиссара, это создало некоторые проблемы в приграничных странах. К примеру, импорт украинского подсолнечника в Болгарию увеличился с около 3 тысяч тонн в 2021 году до 892 тысяч в 2022 году. Огромный объём роста украинского экспорта пшеницы, рапса, кукурузы и других культур наблюдается в таких странах, как Румыния, Венгрия, Болгария, Польша, Словакия.

«Это не проблема для всего Европейского Союза. Где-то мы видим рост импорта, в других местах – его уменьшение. Но это региональная проблема, проблема для приграничных стран. С одной стороны, это успех «коридоров солидарности». С другой — нам нужно решать проблемы местных фермеров, которые сейчас стоят перед трудностями в реализации собственной продукции», — отметил Войцеховский.

Он подчеркнул, что страны ЕС сохраняют непоколебимую солидарность с Украиной. В ходе обсуждения ни одна из стран-членов не выдвигала инициатив по сокращению или созданию каких-либо барьеров для украинского сельскохозяйственного экспорта. В то же время, страны ЕС начали искать путь, как поддержать европейских фермеров в этой чрезвычайной ситуации.

«Возможным инструментом является использование кризисного резерва ЕС для поддержки фермеров. Не все страны-члены поддержали такое предложение, но большинство из них не было против такого предложения. Это именно та причина, по которой мы очень серьёзно учтём возможность использования кризисного резерва для фермеров, имеющих проблемы. Мы проанализируем эту ситуацию, и я подам это предложение на рассмотрение Коллегии Европейской Комиссии», — подчеркнул Еврокомиссар.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, он подчеркнул, что во время обсуждения речь не шла против введения квот, тарифов или других ограничений против сельскохозяйственного экспорта из Украины. Напротив, министры обсуждали возможности для повышения состоятельности «коридоров солидарности» и других путей оказания практической помощи для Украины.

Как уже сообщала Одесса News, после начала военной агрессии против Украины РФ заблокировала черноморские порты Украины. В результате блокирования морских транспортных путей и остановки сельскохозяйственного экспорта из Украины резко выросли глобальные цены на продовольствие, а ряд наиболее уязвимых стран мира в Африке, Азии и Латинской Америке оказались перед угрозой голода.

Для решения этой проблемы ЕС основал «коридоры солидарности» для вывоза украинских товаров на мировые рынки по суше через границы ЕС железнодорожным и автомобильным транспортом, а также через внутренние водные пути. Это сняло остроту глобального продовольственного кризиса и позволило Украине получить денежные поступления, критически важные в условиях войны.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.