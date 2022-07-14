В Турции прошли переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна

13 июля в Стамбуле (Турция) прошли переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна.

Переговоры проходили с участием Украины, Турции, России и ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал переговоры, которые длились 1,5 часа, сообщает пресс-служба ООН.

«Мы увидели важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надёжного экспорта украинских продуктов питания через Чёрное море. В мире, омрачённом глобальными кризисами, наконец, появился луч надежды. С самого начала войны я подчёркивал важность того, чтобы украинские и российские продукты питания и удобрения были доступны на мировых рынках. Я ездил в Москву и Киев, чтобы предложить решения существующей проблемы. С тех пор мы ежедневно вели интенсивные закулисные переговоры. Теперь же потребуется немало технической работы, чтобы материализовать прогресс, достигнутый за столом переговоров», – заявил Гутерриш, поблагодаривший официальных лиц-участников переговоров в Турции.

«Сегодня (13 июля, — ред.) был сделан важный шаг на пути к достижению всеобъемлющего соглашения. Но мы не должны забывать, что переговоры проходят в разгар кровавого конфликта. Люди по-прежнему гибнут. Обнадёживающие новости из Стамбула демонстрируют важность диалога», – сказал генсек ООН.

По данным агентства Reuters, РФ согласилась «на перемирие на время движения грузов», а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы «развеять опасения России по поводу контрабанды оружия».

Российское пропагандистское агентство «Интерфакс» также сообщило, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить «контрабандный привоз оружия». РФ пообещала «содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 июля в вечернем видеообращении, что на переговорах в Турции есть прогресс. «Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Чёрном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса», – подчеркнул Глава государства.

В МИД Турции сообщили, что на переговорах Турции, России, Украины при участии ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна была достигнута договорённость о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, которого цитирует турецкое государственное агентство «Анадолу», пишет издание Гордон, на встрече «были согласованы основные технические вопросы», такие как «совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия и обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки». Глава минобороны сообщил, что на следующей неделе делегации Украины и России должны снова встретиться в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соглашение.

Как сообщала Одесса News, после полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

12 июля к дунайским портам Украины вышли 16 торговых судов, которые планируют загрузить украинским зерном. Ещё более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты.

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