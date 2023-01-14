В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Шушман, светлая ему память

29 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 52-летний военнослужащий Василий Шушман из села Выгода Одесского района.

Об этом сообщила пресс-служба Выгодянского сельского совета.

Защитник тридцать лет своей жизни проработал на Одесской железной дороге, а с начала сентября прошлого года добровольно пошёл защищать Родину.

Герой служил в 28-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины.

Прощание с погибшим Василием Шушманом прошло 5 января в селе Выгода.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Любашевской громаде Одесской области простились с погибшим на российско-украинской войне защитником Украины Евгением Канцером.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Выгодянский сельсовет/Facebook

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