В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Канцер, светлая ему память

В Любашевской громаде Одесской области простились с погибшим на российско-украинской войне защитником Украины Евгением Канцером.

Об этом сообщили в Любашевской громаде.

Прощание с Евгением началось в семейном доме в посёлке Любашевка.

Затем военная процессия с телом погибшего защитника двигалась по улицам к центральной площади возле Дома культуры, где состоялся траурный митинг.

Отдать дань уважения верному сыну Украины пришли родные, близкие, руководство громады, друзья, побратимы, те, кто его знал и любил.

Героя похоронили на Аллее Славы на кладбище в посёлке Любашевка, где состоялась заупокойная служба по защитнику и церемония прощания со всеми воинскими почестями.

Как сообщала Одесса News, 18 марта оборвалась жизнь молодого воина из села Вишнёвое Одесской области Дмитрия Кирицы во время вражеского ракетного удара по военной казарме в Николаеве. Похоронили бойца в декабре 2022 года.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская тергромада/Facebook

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