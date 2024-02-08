В Крынках установили флаг Украины, Гуменюк рассказала, с какой целью

Установка украинского флага на территории села Крынки, которое находится на левом берегу Днепра в Херсонской области, имела важное символическое значение.

Об этом 7 февраля заявила руководитель объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире канала «Еспресо» .

«Установка украинского флага в Крынках – это ответный жест на вызовы, которые создаёт в информационном обществе вражеская пропаганда», – подчеркнула Гуменюк.

По словам спикера, россияне пытаются убедить население в оккупации, что Украина их якобы бросила, а украинские защитники выбиты с позиций. Но теперь, говорит Гуменюк, все увидели, что на левом берегу Херсонской области есть украинский флаг и бойцы ВСУ.

При этом те штурмы, которые россияне провели в прошлые сутки, не дали результата и закончились для них плачевно, отметила она.

Гуменюк заявила, что украинские воины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра и работают над его расширением.

«Установка флага в Крынках требовалась нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом», – объяснила спикер.

О том, что военные 36-й отдельной бригады морской пехоты установили украинский флаг в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщали в Telegram аналитики украинского проекта DeepState 6 февраля. В сообщении показаны кадры с флагом на поле, изрытом воронками от снарядов, но не уточняется, когда именно он там появился.

«Московиты в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся под их контролем, и они всех отбросили за Днепр. Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают», – говорилось в сообщении.

Аналитики подчёркивают, что флаг не означает деоккупацию населённого пункта: в Крынках идут тяжёлые бои. По их данным, захватчики постоянно подтягивают резервы, чтобы вытеснить силы обороны Украины с занятых позиций.

Одесса News информировала, что 18 октября 2023 года ВСУ продвинулись на левом берегу Днепра Херсонской области. По данным аналитиков, армия Украины вошла на оккупированную часть Херсонской области в районе Олешковской общины.

Левобережье Херсонской области пока остается под контролем противника. Однако 11 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Силы обороны ведут боевые действия на левом берегу Днепра.

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