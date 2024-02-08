Одесса ночью подверглась атаке вражеских дронов

В результате дроновой атаки на Одессу ночью 8 февраля повреждена гражданской инфраструктура.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

«К счастью, без погибших и пострадавших», — подчеркнул глава ООГА.

Отмечено, что ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стёкла.

«Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбитые окна. Пожар не зафиксирован. Все соответствующие службы работают», — говорится в сообщении.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Олег Кипер написал, что подразделения противовоздушной обороны «результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей».

Одесса News информировала, что 7 февраля, ночью и утром, Украина пережила очередную массированную ракетную атаку оккупационных войск. Под атакой находились Николаев, Покровск, Киев и Киевская область, Харьков, отдельные населённые пункты Львовской, Днепропетровской, Николаевской областей.

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