Германия отправила в Украину новый пакет помощи

23 мая министерство обороны Германии обновило список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооружённой агрессии России.

По этой информации, в пакет военной помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

одна радиолокационная система воздушного наблюдения TRML-4D;

две мостоукладочные машины Biber;

три мобильных и защищённых устройства для разминирования;

54 разведывательных дрона Vector;

восемь антидроновых систем;

один частотный глушитель.



Также Германия передала Украине десятки автомобилей – различные грузовики, в том числе Mercedes-Benz Zetros, и пикапы.

Министерство также обновило список военной техники и вооружения, которое Германия пообещала передать Украине:

110 основных боевых танков Leopard 1 и боеприпасы к ним;

20 боевых машин пехоты Marder и боеприпасы к ним;

4 зенитных ракетных комплекса средней дальности IRIS-T SLM и ракеты к ним;

12 зенитных ракетных комплексов малой дальности IRIS-T SLS и ракеты к ним;

5 радиолокационных систем воздушного наблюдения TRML-4D;

15 зенитных самоходных установок Gepard;

20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

100 пулемЁтов MG5;

100 гранатомЁтов GMG.



В министерстве не уточнили, когда именно Украина может получить вооружение и технику из этого обновлённого списка.

Ка сообщала Одесса News, Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО, РСЗО и другое необходимое вооружение и оборудование. Кроме того, Германия намерена передать Украине танки Leopard 2.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

