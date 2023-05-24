Бизнес за решёткой: в Одесской колонии арестант торговал автомобилями

Осуждённый за разбойное нападение и ограбление заключённый в Одесской исправительной колонии решил продолжить свою преступную деятельность непосредственно в тюремной камере, начав ещё и жульничать.

Разоблачили и задокументировали противоправную деятельность фигуранта следственные отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что узник государственного учреждения «Одесская исправительная колония №14» создал на одной из популярных интернет-платформ фейковое объявление продажи автомобиля «ВАЗ 2110» и успел получить за него задаток от семи граждан.

«Потерпевшие перечислили злоумышленнику в среднем по 500 гривен. Впрочем, после получения от людей денег «автовладелец» прекратил с ними общение», — говорится в сообщении полиции.

Полицейские провели по месту нахождения фигуранта обыск и изъяли черновые записи и мобильный телефон, с которого он осуществлял противоправную деятельность.

Собрав достаточное количесство доказательств, мошеннику сообщили о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса — завладении чужим имуществом путём обмана (мошенничества), совершённое повторно.

Теперь, кроме ранее полученного срока в 8 лет лишения свободы, мошенник может получить ещё 3.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одессе полицейские разоблачили 29-летнего заключённого СИЗО в махинациях с продажей несуществующей мототехники.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области

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