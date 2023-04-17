В Одессе на Дерибасовской на Пасху обокрали квартиру

Одесские полицейские оперативно разоблачили злоумышленника, обокравшего квартиру на улице Дерибасовской.

Как сообщает 17 апреля Главное управление Нацполиции в Одесской области, правонарушитель проник в дом, арендованный жительницей Херсона, и похитил имущество общей стоимостью более 20 тысяч гривен.

«Злоумышленник пробрался в чужую квартиру, когда приезжая женщина отошла на несколько часов по делам. О похищении ноутбука с портативным зарядным устройством потерпевшая сразу известила правоохранителей. В тот же день оперативники установили личность и задержали 53-летнего правонарушителя. Своими действиями он нанёс гражданке материальный ущерб на более чем 20 тысяч гривен», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли украденное и после необходимых следственных действий вернули владелице.

По наличию достаточных доказательств полицейские сообщили фигуранту о подозрении в краже с проникновением в жильё в условиях военного положения. Это преступление предусмотрено ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.

Как сообщала Одесса News, в Одессе полицейские сообщили 43-летнему иностранцу о подозрении в разбойном нападении на местную жительницу на Соборной площади.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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