Полиция: Празднование Пасхи в Одесской области прошло спокойно

Празднование Пасхи в Одесской области прошло спокойно, грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Об этом сообщает на своём официальном сайте Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Как отмечает полиция, в богослужениях по случаю Светлого Христова Воскресения, которые проводились в 472 культовых сооружениях региона, приняло участие более 52 тысяч граждан. За порядком и безопасностью, а также соблюдением гражданами требований военного положения во время культовых богослужений усиленно следили более 2000 правоохранителей.

«Благодарим жителей Одесской области за правосознание, толерантность, соблюдение мер безопасности. Полицейские продолжают работать в усиленном режиме и охранять покой граждан», — говорится в сообщении.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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