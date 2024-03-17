От удара ракеты по Одессе погиб полицейский Андрей Боярский

В результате ракетного удара войск России по Одессе 15 марта во время исполнения служебных обязанностей погиб полицейский Андрей Боярский.

Об этом сообщила Великодальницкая объединённая территориальная громада в Facebook.

Андрей Боярский родился, окончил среднюю школу в родном селе. Получил высшее образование. Работал следователем в Беляевском районном отделе полиции. Имел звание капитан полиции.

Правоохранителю было всего 30 лет.

У погибшего полицейского осталась трёхмесячная дочь.

Одесса News информировала, что 15 марта среди дня враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжёлом состоянии. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель-пожарный Денис Колесников и спасатель Виталий Алимов, фельдшер подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергей Ротару, бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин.

Фото: Великодальницкая ОТГ

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