В Одесской области на пожаре погиб человек

Утром 24 октября в селе Великодолинское Одесского района горел одноэтажный частный жилой дом.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что менее чем через полчаса пожар был ликвидирован на общей площади 15 м2. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мужчины, персональные данные которого пока не известны.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 5 пожарных, от местной пожарной охраны «Великодолинское» — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Одесса News информировала о гибели на пожаре в жилом доме по улице Тенистой села Виноградовка Болградского района Одесской области днём 13 октября 33-летнего мужчины.

Фото иллюстративное

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