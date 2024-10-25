Что сбивали силы ПВО ночью 25 октября над Одесской областью

С 23 часов 24 октября противник атаковал Украину 63 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска РФ.

Как сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Отмечается, что по состоянию на 10.00 подтверждено поражение 36 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях.

Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 16 российских беспилотников локационно потеряны.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью было сбито 57 из 81 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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