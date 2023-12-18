Погибшим от вражеского обстрела в Одесском районе оказался сын известного учёного

Погибшим в одном из частных домов Одесского района, пострадавших от обломков вражеских дронов, сбитых Силами обороны ВСУ 16 декабря, оказался 54-летний Дмитрий Иваница, сын известного учёного-микробиолога Владимира Иваницы — профессора и проректора Одесского национального университета имени Мечникова.

Об этом сообщила Думская.

Сбитый вражеский дрон пробил крышу, взорвавшись внутри дома. Дмитрий отдыхал на диване в одной из комнат, смерть застала его в постели, — говорится в сообщении.

Дмитрий тоже был работником университета. Друзья и все, кто знали его, очень тепло отзываются о погибшем.

«Дима был очень отзывчивым, мы между собой называли его «добрая душа», — пояснил местный житель, кришнаит Владимир. – Он был верующим человеком, никогда не отказывал в помощи тем, кто был рядом. Мы строили небольшую церковь в этом посёлке, и Дмитрий всегда был в гуще событий».

Соседка погибшего Алёна рассказала, что над селом развернулся настоящий воздушный бой — ПВО сбивала целую стаю вражеских дронов.

«После начала атаки мы спрятались в подвале нашего дома, было много сильных взрывов и очень страшно, но через 20 минут всё закончилось, к сожалению, погиб наш сосед», — рассказала она.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, обломки от взрыва «шахида» разлетелись на большое расстояние.

«Пожары, вызванные обломками «шахида» вызвали пожары в нескольких домах на этой улице. Площадь пожаров была достаточно большой, всего более 400 квадратных метров. К сожалению, один человек погиб, других пострадавших нет», — отметила полковник ВСУ.

Одесса News информировала, что Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили в ночь на 17 декабря 9 БпЛА типа «Shahed-136».

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy