Россия ночью вновь атаковала Одесскую область дронами и ракетами

Российская Федерация атаковала Украину, в том числе Одесскую область, беспилотниками «шахед» и ракетами «Искандер-К» и Х-59 сегодня ночью, 17 декабря. Силы ПВО уничтожили более 20 враждебных целей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Российские оккупационные войска выпустили по Украине из районов временно оккупированного Крыма и Херсонской области крылатую ракету «Искандер-К» и управляемую авиационную Х-59. Также россияне запустили 20 ударных беспилотников типа Shahed из Приморско-Ахтарского района (РФ) и Чауда (Крым), из оккупированной Херсонщины).

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты 20 «шахедов» и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета «Искандер-К» – не достигла своей цели. Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей, — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили 9 БпЛА типа «Shahed-136». Однако один из сбитых беспилотников упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался. Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения. Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший человек, сообщил утром председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

Отмечается, что правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления россиян.

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной и Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны — вражескому обстрелу Одесской области вечером и ночью 13-14 декабря.

Фото: ООГА, Братчук/Telegram

Инфографика: ВС ВСУ

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