В Одесской области ведутся фортификационные работы

На территории Одесской области проводятся работы по обновлению, укреплению, созданию новых фортификационных сооружений.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Враг коварен и безжалостен. А война продолжается. И наша задача в этой войне – не дать врагу захватить новые территории, выбивать оккупантов из захваченных земель. Поэтому усиление обороноспособности региона – самое приоритетное направление», — сообщает глава ООГА.

Олег Кипер отмечает очевидность давления российских террористических войск на одесский регион с воздуха и намерения не останавливаться в продвижении своих террористических планов.

Поэтому, пишет председатель облгосадминистрации, «активно строим фортификационные сооружения, устанавливаем заградительные рубежи – «зубы драконов», противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения».

Для этих целей на данном этапе задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.

«Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений – мощный сдерживающий фактор для агрессора. Украинцы сильны и единственны в стремлении защититься и одолеть врага. Благодаря общим действиям мы победим!», — заключил Олег Кипер.

Одесса News информировала, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 11 марта 2024 года поднималась тема строительства фортификационных сооружений для защиты от российских оккупантов.

Фото: ООГА/Telegram

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