Педагоги и студенты одесского Худграфа открыли масштабную выставку своих работ

До 14 апреля выставка работ студентов и преподавателей художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета, посвящённая 60-летию Худграфа, будет проходить в Международном культурном центре UNION.

Абсолютный рекорд: более 150 авторов, более 300 работ представлены в одном помещении, где экспозиция занимает три этажа.

Жемчужинами экспозиции являются уникальные полотна выдающихся одесских художников из частных коллекций: Валерия Гегамяна, Ореста Слешинского, Юрия Егорова, Валентина Филипенко, Владимира Ефименко, Александра Токарева, Адольфа Лозы, Александра Ройтбурда.

Многие представленные картины переданы специально для этой выставки из частных коллекций — зрители не смогут увидеть эти полотна больше нигде.

Галерея работает со вторника по воскресенье с 13 до 21 часа.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

Фото: Думская

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