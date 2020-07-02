В Летнем театре Одессы стартовал театральный сезон

1 июля в Летнем театре Городского сада стартовал театральный сезон-2020.

Как сообщает официальный сайт города, первым представил зрителям свой спектакль «Атака клоунов» театр «Маски». В этом году шоу-труппа празднует своё 35-летие.

Отмечается, что знаменитый одесский коллектив поздравил мэр города Геннадий Труханов.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во всём мире, очень многие театральные институции находятся на грани банкротства. Одесса — один из немногих городов Украины, который уделяет огромное внимание поддержке и развитию культуры, в том числе организации театров под открытым небом. По случаю юбилея уникального одесского театра «Маски-шоу» мы приняли решение назначить премию в размере 15 000 гривен каждому участнику шоу-труппы», — отметил Геннадий Труханов.

Городской голова рассказал, что многие годы Летний театр находился в заброшенном состоянии. Ранее это была летняя сцена Одесской филармонии, где начинали свою творческую деятельность многие артисты. В минувшем году здесь были проведены масштабные работы по благоустройству, и сцена Летнего театра постепенно начала своё возрождение.

В этом театральном сезоне свои спектакли на сцене Летнего театра представят также Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, театр на Нежинской, Киевский театр «Чёрный квадрат».

В Летнем театре Городского сада организовано около 400 мест для зрителей. Рассадка зрителей – свободная, без указания рядов и мест. Продажа билетов осуществляется через различные системы продаж, в первую очередь, Интернет.

Начало всех спектаклей — в 20:00.

Также на территории Летнего театра продолжает свою работу галерея Artоdessa. До 5 июля здесь представлена фотовыставка Натана Гонопольского «Искусство жить в Одессе».

Одесса News публиковала репертуар театра «Маски» на июль 2020 года.

Фото: «Одесса»