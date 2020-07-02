Учения See Breeze-2020 из-за коронавируса сократят до 7 дней

В связи с пандемией коронавируса международные военные учения, запланированные в Украине и за её пределами в течение 2020 года, частично будут отменены, а частично изменят формат.

Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

«На территории Украины запланировано проведение шести многонациональных учений, из которых одни учения отменены. За пределами Украины запланировано участие подразделений ВС Украины в 17 многонациональных учениях, из которых 7 отменили организаторы», — говорится в информации.

Как отмечается, из-за распространения коронавируса принято решение изменить формат проведения украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск «Си Бриз — 2020» в Одессе. В частности, общий срок проведения обучения сокращён до 7 суток, к участию в учениях будут привлекать только корабли и самолёты, которые составят морской и авиационный компоненты сил учений. Участие подразделений сухопутного, водолазного компонентов и развёртывание международного штаба учений в Одессе отменено.

Проведение других запланированных многонациональных учений планируется без изменения их формата.

Как ранее сообщала Одесса News, в этом году к традиционным учениям «Си Бриз» в Одессе должны были присоединиться около 20 стран, в том числе Япония, Южная Корея и Норвегия, однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в эти планы.