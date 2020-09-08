В Одесской области ВМС Украины и Румынии начали совместные учения

В Одесской области стартовали совместные украинско-румынские учения «Riverine-2020» с участием ВМС и пограничников двух стран.

Об этом сообщает АрмiяInform.

«В Измаиле, что на Одесчине, начались совместные учения Военно-Морских Сил Украины и Военно-Морских Сил Румынии «Riverine-2020», которые проводятся уже третий год подряд, начиная с 2018 года… Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных задач привлекаются и подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и пограничной полиции Румынии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство учений ставит целью максимально эффективно натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай. Во время учений все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.

По информации, особенностью нынешних учений станет отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и учения по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Такие учебно-боевые мероприятия будут проведены в рамках учений впервые.

Также наши и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдение за речной обстановкой и отработают мероприятия по охране и обороне мест стоянки.

Запланированы также тренировки по организации связи и взаимодействия с самолётами и вертолётами морской авиации ВМС Украины. Участники учений проведут поисково-спасательную операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийному надводному объекту, терпящему бедствие.

Кстати. Украинско-румынские учения «Riverine-2020» организованы по инициативе украинской и румынской стороны и впервые проведены в 2018 году. Они направлены на укрепление региональной безопасности, обеспечение стабильности и улучшение уровня взаимодействия и совместимости между Военно-Морскими Силами Украины и Румынии.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года в акватории Одесского порта спецназовцы Военно-Морских сил ВСУ провели тактико-специальные учения.

Фото: armyinform.com.ua, АПМУ/Facebook