Спецназ ВМС провёл учения в Одесском порту

В акватории Одесского порта спецназовцы Военно-Морских сил ВСУ завершили тактико-специальные учения, во время которых «освободили» судно, захваченное незаконными вооружёнными формированиями.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

«В Практической гавани Одессы прошли тактико-специальные учения одного из подразделений специального назначения ВМС ВС Украины. Флотские спецназовцы отработали штурмовые и абордажные действия с целью высадки на судно, которое было захвачено незаконными вооружёнными формированиями противника, учились ликвидировать боевиков и освобождать судно из осады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в роли захваченного корабля было учебное судно «Лесозаводск», конструктивные особенности которого позволяют качественно проводить штурмовые и абордажные действия, а также выполнять элементы из альпинистской подготовки».

По легенде, незаконные вооружённые формирования противника захватили судно и взяли его под свой контроль. Подразделения специального назначения ВМС ВСУ поставили задачу как можно скорее осуществить штурмовые и абордажные действия, провести высадку на захваченный объект, найти и ликвидировать боевиков.

Поднявшись на борт судна, спецназовцы разделились на две группы: одна быстро добралась на капитанский мостик, а вторая зашла в машинное отделение. Захватив эти два важных объекта, бойцы взяли под контроль судно и остановили его движение. После этого моряки приступили к поисковым действиям и прочёсыванию помещений судна. Двигаясь внутренними коридорами, группа спецназовцев обнаружила боевиков и, эффективно применив меры огневого воздействия, уничтожила противника.

Во время тренировки на быстроходных катерах были учтены возможности безопасного подхода к судну, особенности ветра и качки моря, чтобы правильно использовать штурмовые лестницы для высадки на борт.

Как сообщала Одесса News, по мнению вице-адмирала, первого заместителя командующего ВМС ВСУ Андрея Тарасова, стратегия развития ВМСУ предполагает восстановление ими контроля за ситуацией на море.

Фото: АрміяInform