Украинские военные в Одессе «захватили» британский эсминец

Силы специальных операций Украины совместно с коллегами стран НАТО провели тренировку на эсминце Великобритании, ошвартованном в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Операторы-разведчики 73 морского центра СпН им. кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с коллегами стран НАТО на эсминце «Dragon» Королевских Военно-морских сил Великобритании», — говорится в сообщении.

Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заходы на борт, ведение ближнего боя, зачистка судна.

Отмечается, что совместные учения проводились в рамках учебно-тренировочной операции «ОРБИТАЛ» — «Развитие партнёрства — Украина».

Как сообщала Одесса News, 7 октября в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских Военно-морских сил Великобритании «Dragon». В план визита входит проведение протокольной встречи между делегациями ВМС ВС двух стран и совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца.

Фото: Одесса News, МОУ