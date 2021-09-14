НАТО потренирует в Украине свою «Нерушимую стойкость»

Совместные командно-штабные учения Украины и НАТО под названием «Нерушимая стойкость» стартовали в Одессе.

Об этом сообщает СНБО, специалисты Аппарата которого принимают участие в этих учениях.

Проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств — членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе, — говорится в сообщении.

Учения проводятся правительством Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США.

В мероприятиях будут участвовать ведомства безопасности и обороны Украины, структуры кризисного управления, операторы энергетической и другой критически важной инфраструктуры.

«Цель учений — развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счёт усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности», — говорится в сообщении.

Кстати. Вопросы укрепления сотрудничества с НАТО и подготовки к проведению штабных учений «Нерушимая устойчивость» обсудил в рамках визита украинской правительственной делегации в Брюссель 9 февраля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

19-20 мая 2021 года в Киеве состоялась Главная планирующая конференция по подготовке к командно-штабным учениям НАТО-Украина «Нерушимая устойчивость».

Как сообщала Одесса News, в Одессе 16-17 июля 2021 года проходил совместный с НАТО форум «Эффективная промышленность для обороноспособности».

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