Кодымский полицейский покончил с собой: каковы причины самоповешения

34-летний полицейский покончил с собой в Кодыме Одесской области.

Как сообщает Нацполиция, тело мужчины нашли в петле в сарае.

Ранее полицейского выселили из его дома, который он купил в 2016 году: здание продавалось как залоговая недвижимость одного из банков на аукционе. Однако позже право собственности полицейского на дом оспорили в суде, который постановил, что он должен выселиться из помещения.

Одной из причин также может быть его сильная ссора с женой накануне самоубийства.

В семье осталось двое малолетних детей.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Одессе правоохранители обнаружили повешенным патрульного полицейского в Парке Победы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.