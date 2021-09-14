Два иностранца в Одессе за час обокрали 2 автомобиля

В Одессе полицейские задержали иностранцев, которые за час обокрали два автомобиля.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, фигурантам сообщили о подозрениях в краже. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Отмечается, что события произошли в Киевском районе города. Пока один из злоумышленников стоял на «атасе», его товарищ похитил из салона припаркованной машины рюкзак с электроинструментами и личными вещами. Владелец авто в это время возился под капотом.

«Через несколько минут на улице Академика Вильямса сообщники воспользовались занятостью водителя, который разгружал автомобиль, и забрали из открытого салона сумку с мобильным телефоном и деньгами», — говорится в полицейском сообщении.

По горячим следам злоумышленников задержали сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции области вместе с оперативниками Одесского районного управления полиции №1.

Установлено также, что правонарушители использовали свой автомобиль с номерными знаками с другого транспортного средства.

Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские готовят фигурантам избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Воров проверяют на причастность к другим преступлениям на территории Одессы и области. Согласно законодательству, за кражи им грозит от трёх до шести лет лишения свободы.



Как сообщала Одесса News, 8 сентября полицейские разоблачили двух мужчин в квартирной краже в Киевском районе Одессы.

Фото и видео: Одесское районное управление №1

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