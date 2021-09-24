Покушение на Шефира: В МВД заявили, что нападавших могут и не найти

Советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира.

Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти, сообщил Геращенко на ток-шоу «Право на власть».

«В таких случаях делается всё возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем всё возможное (чтобы найти нападавших — ред.)», — сказал Геращенко.

Как сообщала Одесса News, 22 сентября автомобиль, в котором ехал первый помощник Президента Украины Сергей Шефир, обстреляли. Ранения получил только водитель автомобиля. По информации МВД, выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией — покушение на убийство двух и более лиц.

В полиции назвали основные версии преступления: покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизация политической ситуации. Рассматривается также версия причастности спецслужб других государств.

Стало известно, что пули, которыми стреляли по автомобилю, не выпускались в Украине и не использовались на территории нашего государства.

Полицейские вместе с Национальной гвардией и работниками ГСЧС обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту преступления населённые пункты.

Президент Владимир Зеленский считает, что покушение на Шефира — это реакция на реформы в стране.

С 23 сентября Шефира взяли под охрану СБУ.

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