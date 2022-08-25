В Одесской области задержан ещё один любитель «русского мира»

Правоохранители разоблачили активные противоправные действия 69-летнего жителя города Белгород-Днестровский против своего государства в заблокированной в Украине российской социальной сети.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Сотрудниками территориального подразделения полиции в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины установлено, что пожилой мужчина в «Одноклассниках» активно распространяет контент, в котором поддерживались преступные решения и действия Российской Федерации и её вооружённых сил в отношении Украины.

«Гражданин отрицал осуществление вооружённой агрессии против своего государства, поддерживал оккупацию её территории и позорил людей, выступавших против страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры полицейские сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала в августе 2022 года Одесса News, 5 лет за решёткой за распространение данных о дислокации военных ВСУ – таков приговор суда, вынесенный жителю Белгород-Днестровского района Одесской области.

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