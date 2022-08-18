Из зала суда: житель Одесской области получил 5 лет за передачу данных России

5 лет за решёткой за распространение данных о дислокации военных ВСУ – таков приговор суда, вынесенный жителю Белгород-Днестровского района Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, осуждённый признан виновным в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооружённых Сил Украины, возможности их идентификации на местности, совершённом в условиях военного положения, и незаконном обращении с боеприпасами.

Прокурорами в суде доказано, что в мае этого года мужчина по собственному мобильному телефону присылал знакомому, проживающему на территории страны-агрессора, данные о состоянии моста через Днестровско-Цареградское устье в Белгород-Днестровском районе и о перемещениях и местах дислокации личного состава и военной техники ВСУ в области.

При этом информация о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами.

Кроме того, мужчина хранил по месту жительства 30 патронов калибра 5,45 мм.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года был задержан по подозрению в госизмене медработник из Одесской области, который передавал спецслужбам РФ данные о местах дислокации украинских защитников.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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