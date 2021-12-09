Свою вину признал: 5 лет проведёт в тюрьме растлитель маленькой одесситки

В Одессе суд признал виновным мужчину, развратившего ребёнка в августе этого года.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, он проведёт в тюрьме 5 лет.

Отмечается, что в судебном заседании прокурорами доказано, что 33-летний мужчина путём обмана заманил ребёнка в безлюдное место и совершил развратные действия в отношении него.

В суде обвиняемый признал свою вину полностью.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы суд признал виновным жителя Одессы в развращении 6-летней девочки.

Приговором Суворовского районного суда г.Одессы он приговорён к 5 годам тюрьмы.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя Раздельнянского района, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении двоих детей — 10-летней падчерицы и 14-летнего пасынка.

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