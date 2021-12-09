За жестокое убийство одесского врача его истязатели могут угодить в тюрьму пожизненно

Прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и трёх пособников, обвиняемых в убийстве 36-летнего врача из Одесской области, завладении его транспортным средством и нарушении неприкосновенности жилья.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в июне этого года четверо молодых людей в возрасте от 19 до 21 лет решили организовать незаконный «бизнес», связанный со сбытом наркотических средств. В качестве сообщника привлекли потерпевшего. Впоследствии среди «бизнесменов» возникли недоразумения, приведшие к спланированию убийства врача.

Для реализации своих намерений молодые люди на территории бывших складских помещений завода неподалёку от Одессы подготовили место для совершения убийства и заманили потерпевшего под предлогом встречи с поставщиками наркотиков.

После того, как мужчина прибыл по месту назначения, злоумышленники начали душить его и нанесли не менее 14 ударов ножом в шею, голову и спину. Потерпевший скончался от кровопотери.

«Чтобы скрыть следы совершённого преступления, подельники присыпали погибшего землёй и скрылись с места преступления на автомобиле потерпевшего», — говорится в сообщении.

За это преступление Законом предусмотрено пожизненное заключение.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Одессе полицейские задержали 39-летнего горожанина по подозрению в убийстве своего 34-летнего знакомого, тело которого обнаружила его мать, вернувшаяся с работы домой.

Фото: Одесская облпрокуратура/Facebook

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