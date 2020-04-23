В Одессе совершено дерзкое ограбление ночного магазина

В Одессе полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу магазина.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, инцидент произошёл в три часа утра в одном из продовольственных магазинов Малиновского района.

Постучав в закрытую дверь, злоумышленник попросил впустить его за продуктами. Продавщица, узнав постоянного покупателя, не колеблясь открыла. Зайдя внутрь, мужчина достал нож и потребовал у женщины мобильный телефон и деньги. Не получив ничего, он самостоятельно открыл кассу, забрал оттуда около двух тысяч гривен и ушёл.

45-летняя потерпевшая после ухода разбойника сразу же перезвонила в полицию.

«35-летнего уроженца одной из стран Закавказья по горячим следам правоохранители задержали по месту жительства — вернувшись домой с деньгами, мужчина спокойно лёг спать. Из помещения полицейские изъяли нож, которым предположительно угрожал злоумышленник своей жертве. Задержанный сразу же вернул и отобранные у неё деньги», — говорится в сообщении.

По данному факту в территориальном отделе полиции начали производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Иностранцу грозит до семи лет лишения свободы, — рассказал начальник Малиновского ОП Виктор Герасименко.



Фото и видео: Малиновский отдел полиции в г.Одессе