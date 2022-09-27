Провожал девушку из одесского кафе, а по дороге её ограбил

В Одессе полицейские оперативно задержали 29-летнего мужчину, который после знакомства с горожанкой совершил разбойное нападение на неё.

Об этом преступлении сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что пообщавшись с девушкой в ​​кафе, злоумышленник отправился провожать её домой. Только пара оказалась на безлюдной улице, как «кавалер» неожиданно сбил знакомую с ног, побил до потери сознания, а затем отобрал золотые украшения, часы и сумку со смартфоном, документами, банковскими карточками и тремя тысячами гривен.

Очнувшись, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. За считанные часы оперативники отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 разыскали правонарушителя в центре города.

«В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у мужчины имущество потерпевшей, тот объяснил, что хотел отдать его товарищу за долги. Следователи поместили фигуранта в изолятор временного содержания и сообщили ему о подозрении в разбойном нападении, совершённом в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

По словам начальника территориального подразделения полиции Сергея Волкова, это преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

«В настоящее время полицейские хлопочут в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил Волков.

Как сообщала Одесса News, правоохранители Одессы предотвратили похищение у горожанина 200 тыс долл. США с участием полицейского.

Фото: Одесское районное управление полиции №1, Одесса News

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