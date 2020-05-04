За что одесситка убила свою подружку

Полицейские задержали жительницу Одессы по подозрению в убийстве своей подруги.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что подруги, проживавшие более десяти лет вместе в комнате коммунальной квартиры в Малиновском районе города, поссорились во время празднования Первомая.

«В состоянии сильного алкогольного опьянения 64-летняя женщина ударила старшую на два года от себя подругу ножом в грудь», — говорится в сообщении.

О происшествии в полицию сообщили соседи женщин.

Правонарушительница была задержана по месту жительства. Своей вины она не отрицала, в оправдание сказала только, что якобы пострадавшая первой схватилась за нож.

«Орудие преступления, а также окровавленную одежду и другие вещественные доказательства из дома убитой полицейские изъяли. Задержанной же сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения она будет находиться в изоляторе временного содержания», — сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Фото: Малиновский отдел полиции в г.Одесса