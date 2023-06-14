В Одессе задержана харьковчанка, вербовавшая одесситок для проституции

Правоохранители задержали женщину, которая вербовала одесситок для занятия проституцией за границей.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Установлено, что 23-летняя уроженка Харьковщины с целью личного обогащения подыскивала женщин с тяжёлым материальным положением и организовывала их перевозку «на заработки» в Литовскую Республику.

Разоблачили и прекратили действия злоумышленницы работники управления миграционной полиции ГУ НП в Одесской области и отделения полиции №3 Одесского районного управления №1 совместно с пограничниками под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы.

Правоохранители, раскрывая подробности преступления, сообщили, что в апреле этого года фигурантка, решив обогатиться на эксплуатации уязвимой категории женщин, разыскала нескольких жительниц Одессы, которые не имели работы и срочно нуждались в деньгах. Пользуясь их положением, злоумышленница вошла в доверие к одесситкам и пообещала лёгкий заработок за границей.

По её словам, женщины должны были работать в салонах, где оказывали бы интимные услуги за денежное вознаграждение. Работницам она гарантировала безопасность, оплату от 500 до 1000 евро за ночь, «порядочных» клиентов и бесплатное проживание.

Получив согласие, злоумышленница сразу поставила гражданок в зависимое от себя материальное положение, обязав их вернуть ей деньги за билеты и другие взятые на себя первоочередные материальные затраты.

Автобус с завербованными женщинами стражи порядка остановили на Киевском шоссе, а вербовщицу задержали по месту её проживания. Из дома правонарушительницы во время санкционированного обыска правоохранители изъяли мобильные телефоны с перепиской с завербованными гражданками и другие доказательства противоправной деятельности.

При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в вербовке, перемещении человека с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшего для получения согласия на его эксплуатацию, совершённых в отношении нескольких лиц . Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одесской области пограничники совместно с другими правоохранительными органами ликвидировали международный канал торговли людьми.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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