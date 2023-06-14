В Одессе ликвидируют последствия ночной вражеской атаки (фото)

Коммунальные службы Одессы оперативно отреагировали на очередную террористическую атаку страны-агрессора, которая произошла ночью 14 июня.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, на месте трагедии развёрнут городской оперативный штаб.

Продолжается ликвидация последствий ракетных обстрелов офисного центра на проспекте Шевченко.

«Прежде всего, мы очистили от обломков проезжую часть, после этого начали работы на прилегающей к дому территории. Работает техника коммунальных предприятий «Городские дороги», «Горзелентрест», «Одесгорсвет», «Одесгорэлектротранс», Департамента муниципальной безопасности. Санитарную уборку обеспечивают работники КП «ЖКС «Фонтанский» и УК «Сервис плюс». В то же время, проводится обследование пострадавших квартир, собираются обращения от граждан, составляются акты для оценки нанесённого ущерба и оказания необходимой помощи», — отметила директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны вследствие ракетных обстрелов Одесской области 14 июня.

Фото: «Одесса»

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