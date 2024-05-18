Ночью и утром 18 мая Одесская область вновь была на прицеле у врага

В течение ночи 18 мая противовоздушной обороной юга Украины уничтожен ударный БпЛА типа «Shahed-136/131» в Николаевской области и разведывательный БпЛА «Орлан-10» в Одесской.

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

Около 6.00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесщине баллистической ракетой (вероятно, «Искандер-М»).

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — ракетного обстрела Одесского района 17 мая 2024 года, в результате которого один человек погиб, ранения разной степени тяжести получили восемь человек, разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности.

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