Зеленский: Наша тактика – когда противник не знает, чего от нас ждать

18 марта офис Президента Украины опубликовал видеообращение Владимира Зеленского к украинцам.

В обращении Президента, в частности, сказано:

«У нас есть информация о том, что российские военные привлекают наёмников из других стран, пытаются обманом загнать на военную службу больше молодёжи. Мы с вами знаем: это им не поможет. И поэтому сейчас я предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле. Это будет худшее решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую.

Наши мужественные защитники продолжают удерживать все ключевые направления, на которые оказывает давление враг. И отвечают на каждую атаку. На каждый удар оккупантов по нашим мирным городам, по нашим людям. В плен взяты новые российские срочники. Среди них есть и те, кто отказывается вернуться в Россию. А есть и многие, о ком в России даже не вспоминают. Не пытаются даже забрать.

На кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы. Все россияне, которые меня сейчас слышат, говорите об этом. Рассказывайте это в России.

Каждая мама, которая знает, что её сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где её сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми.

У нас не было расчёта взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 или сколько угодно ещё тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти.

Выступил сегодня перед парламентом Германии. Одной из наиболее влиятельных стран мира. Стран Европы. Одного из естественных лидеров Европейского континента.

Выступил не просто как Президент, а как украинец, гражданин. Как европеец. Как тот, кто чувствует уже много лет, что немецкое государство от нас всех – как будто за стеной. Невидимой, но крепкой стеной.

Мы видели, как Германия десятилетиями боролась за экономику. За новые российские газопроводы и старые европейские мечты. Мечты о каком-то сотрудничестве, которое Россия давно не воспринимает всерьёз.

Мы видим, что взгляды немцев меняются. И это очень важно. Видим, как Германия ищет новый путь. Видим, как честно большинство немцев выступает за пересмотр старой политики.

Видим, что у канцлера Олафа Шольца есть большой шанс, большая миссия – дать Германии обновлённое лидерство. Дать Европе мир. Долговременный и, главное, честный. Гарантирующий безопасность каждому государству в Европе, и Украине прежде всего. И я искренне желаю канцлеру Шольцу от всех украинцев, всех европейцев, чтобы Германии и партнёрам удалось реализовать эту миссию.

Такие выступления в парламентах и на площадях стран-партнёров я буду продолжать. Обязательно. Столько, сколько нужно, чтобы остановить войну. Чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Чтобы вернуть всем нам, украинцам и всем европейцам, желанный мир.

Я чувствую: нас начинают понимать всё больше. В Европе, в мире, в разных странах. И это даёт нам всё больше и больше поддержки. Той, о которой мы так долго просили.

Говорил с Президентом Франции Макроном. Усиливаем защиту Украины. Скоординировали наши общие шаги к миру. Благодарю.

Также я благодарен Президенту США Байдену за новую и действенную поддержку нашего государства. Поймите: я не могу раскрыть вам все детали и этого пакета поддержки, и других. Потому что это – наша тактика. Наша оборона. Когда противник не знает, чего ждать от нас. Как они не знали, что их ждёт после 24 февраля. Не знали, что у нас есть для защиты и как мы готовились встречать удар.

Оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели когда-то раньше, в 14-15-м годах. Которую они коррумпировали постоянно и которой не боялись. А мы – другие.

Как не время раскрывать и нашу тактику переговоров. Переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли. Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в фейсбуке. Считаю это правильным.

Посетил сегодня в больнице прекрасную семью Власенко из Ворзеля Киевской области.

Спасаясь, они попали под российский обстрел. Старшая дочь, Катя, ей всего 16 лет, закрыла собой братца Игоря, ему восемь. Брат вышел из машины и проклинал оккупантов. Мама Татьяна получила осколочные ранения. Отец вынес дочь на руках.

Слава Богу, они все спаслись. Потому что держались вместе, семьёй и защищали друг друга. Я был действительно тронут говорить с ними. Пожалуй, больше всего за всё время этой войны. Я искренне желаю здоровья и счастья этой семье, семье Власенко. Как и всем остальным семьям. Я желаю вам мира и работаю для этого.

Также сегодня наградил пятерых работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям орденами «За мужество». Все – герои. Всех – за самоотверженные действия, за их добросовестность, с которой они спасают всех нас, спасают украинцев.

И ещё несколько очень важных и, безусловно, положительных новостей. О нашей экономике. О том, как мы возвращаем нашу страну к жизни. Уже сейчас, всюду, где безопасность это позволяет. Всюду, где бизнес может работать.

Наше правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы «5-7-9%» – создаём новую возможность. Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс 1 месяц после войны.

Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объём кредита может быть до 60 миллионов гривен. Чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой.

Вторая новость – Кабинет Министров завтра проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами.

Следовательно, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь.

И третья новость, касающаяся миллионов украинцев. Это особая задача для Национального банка Украины, для народных депутатов и представителей нашего правительства. Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Так что жду конкретики. Проект решения. И надеюсь, что Верховная Рада не заставит себя ждать с поддержкой. Потому что это нужно украинцам. Это нужно Украине.

И напоследок.

Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Которым очень сложно. Очень. Мы делаем всё и делаем все. Абсолютно. Наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь… Весь наш народ.

Мы вас не оставим. А им – не простим.

Вы будете свободны. Точно. Я знаю. Как все мы на нашей земле».

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