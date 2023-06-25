Силы обороны освободили часть Донецкой области, оккупированную с 2014 года

Силы обороны освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были в оккупации с 2014 года.

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона рассказал представитель объединённого пресс-центра сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень, его цитирует «Суспільне».

«Новость опоздала на неделю. Здесь ясны определённые тактические соображения. Действительно, под Красногоровкой завладели несколькими позициями в результате хорошо подготовленного штурма. Были и имитации действий, и поддержка артиллерии и тяжёлой техники. Совершили разминирование определённых участков», – рассказал он.

По словам спикера, украинские штурмовые подразделения продвинулись вперёд неожиданно. Это, как сказал Шершень, – яркий пример локального успеха. О площади освобождённой территории Шершень не говорил.

«В течение недели враг принимает все меры, чтобы выбить нас с этих позиций, ежедневно здесь происходят тяжёлые обстрелы и штурмы, но всё напрасно. Для нас это не только символическое значение, но и некоторое улучшение тактического положения. Врага такие новости деморализуют. Поэтому работаем дальше», – добавил он.

Также об освобождении этих территорий сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

Для справки. Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Как сообщала Одесса News, 5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступления освободили восемь населённых пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью, опубликованном 21 июня, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем хотелось бы, но власти страны оценивают его ход положительно.

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