Одесский цирк приглашает на ледовый перформанс «Несокрушимые»

1 и 2 июля в Одессе новая грандиозная программа для любителей циркового искусства. Удивительные номера в исполнении профессиональных артистов. Безумные эмоции и незабываемые впечатления для публики.
Одесский государственный цирк приглашает на невероятный ледовый перформанс «Ukrainian дивертисмент, или Несокрушимые».
Лучшие артисты – жонглёры, фигуристы и акробаты, иллюзионисты и дрессировщики подарят вам незабываемые моменты.
Ведущая программы – неповторимая клоунесса Джулия Kiss.
Удивительные магические фокусы, умные попугаи, сообразительные таксы и многие другие сюрпризы ждут зрителей.
«Несокрушимые» – это красиво, весело, увлекательно и неповторимо. Не пропустите шоу, раскрывающее неодолимую силу украинцев.
Продолжительность 120 минут.
Приходите к 17 часам.
Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес: ул. Коблевская, 25.
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