Одесский цирк приглашает на ледовый перформанс «Несокрушимые»

1 и 2 июля в Одессе новая грандиозная программа для любителей циркового искусства. Удивительные номера в исполнении профессиональных артистов. Безумные эмоции и незабываемые впечатления для публики.

Одесский государственный цирк приглашает на невероятный ледовый перформанс «Ukrainian дивертисмент, или Несокрушимые».

Лучшие артисты – жонглёры, фигуристы и акробаты, иллюзионисты и дрессировщики подарят вам незабываемые моменты.

Ведущая программы – неповторимая клоунесса Джулия Kiss.

Удивительные магические фокусы, умные попугаи, сообразительные таксы и многие другие сюрпризы ждут зрителей.

«Несокрушимые» – это красиво, весело, увлекательно и неповторимо. Не пропустите шоу, раскрывающее неодолимую силу украинцев.

Продолжительность 120 минут.

Приходите к 17 часам.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Коблевская, 25.

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