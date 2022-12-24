Одесский оперный театр готов к проведению «Новогодней феерии»

«Новогодняя феерия» — это праздничный концерт с одним антрактом продолжительностью 1 час и 40 минут на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета.

Посетив его 30 или 31 декабря, вы сможете полностью погрузиться в мир классической музыки, хорового пения, балета и всего другого, что готов продемонстрировать вам театр оперы и балета.

Приходите на концерт «Новогодняя феерия» с компанией к 16 часам.

Билеты стоимостью от 100 до 550 гривен можно купить здесь.

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