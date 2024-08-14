«Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей

КП «Одесгорэлектротранс» приглашает 17 августа на экскурсию в свой музей.

Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания, как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта.

Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено. Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886.

Начало экскурсии в 12 часов.

Вход свободный.

Адрес: Алексеевская площадь, 21а.

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