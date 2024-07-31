В Одесском ботаническом саду состоится концерт волшебной музыки

3 августа в Одесском ботсаду состоится концерт волшебной музыки.

Услышать музыку для растений и людей? Спрятаться в тени деревьев, наблюдать порхание бабочек под волшебную музыку? А может быть, желаете питательный коктейль? — Всё это подарят вам на романтическом концерте в одесском Ботсаде домра и фортепиано.

Финалом концерта станет поражающая воображение виртуозная и красочная музыка баяна – этот экспрессивно страстный коктейль вас точно удивит.

Программа концерта соткана из контрастов. Незабываемое сочетание эпох, стилей и жанров в концерте выдающихся солистов – лауреатов всеукраинских и международных конкурсов Ирины Форманюк (домра) и Анны Кулик (фортепиано), а также блестящего баяниста Владимира Мурзы ждут вас.

Вход по предварительной регистрации. Забронировать место +38(067) 418 10 72.

Приходите к 18:00.

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