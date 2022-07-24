Одесский оперный театр приглашает на приключения «Запорожца за Дунаем»

Одесский национальный академический театр оперы и балета 30 июля приглашает на оперу «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского.

Дирижёры: главный дирижёр театра Вячеслав Чернухо-Волич, заслуженный артист Украины Игорь Шаврук.

Солисты: Иван Карась, запорожец: народный артист Украины Василий Навротский, заслуженный артист Украины Дмитрий Павлюк; Одарка, его жена: Марина Годулян, Наталия Каданцева.

Длительность спектакля 2 часа 20 минут.

Стоимость билетов 100-400 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

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