Несмотря на обстрел Одесского порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна

Несмотря на обстрел Одесского морского торгового порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

«Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. За последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление. Мы не доверяем России, но доверяем своим партнёрам и союзникам, поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией», — отметил он.

Для экспорта украинского зерна осуществляется подготовка портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный», движение судов к ним будет происходить путём формирования каравана, сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Теlegram.

«В связи с подписанием 22 июля 2022 года Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путём проводится соответствующая подготовка портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» к возобновлению работы. Учитывая изложенное, информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путём формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», – говорится в сообщении.

В целях составления планов формирования караванов заявки на включение судов просят отправлять на электронную почту lon@ods.uspa.gov.ua.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле по результатам четырёхсторонней встречи Украины, Турции, ООН и России 22 июля было подписано соглашение, согласно которому будет осуществляться вывоз зерна и другого продовольствия из украинских портов.

Подписаны два зеркальных соглашения в трёхстороннем формате. Подпись от Украины поставил министр инфраструктуры Александр Кубраков, от ООН – генеральный секретарь Антониу Гутерриш, от Турции – министр обороны Хулуси Акар.

На следующий день после подписания соглашения российские захватчики атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, ещё две попали в объекты инфраструктуры порта.

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