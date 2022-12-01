Министр инфраструктуры написал заявление в Раду об увольнении

В Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины.

Об этом представитель Кабинета Министров в ВР Тарас Мельничук сообщил в Теlegram .

«В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины», – отметил Мельничук.

Для справки. Верховная Рада 20 мая 2021 года назначила Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры. До этого он возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор). Кубраков работал в маркетинге на протяжении 2004-2011 годов, в частности, в компаниях «Приоком», «Киевстар» и «Финансы и Кредит». В разные годы занимал должности советника городского головы в КГГА, руководителя проектного офиса Министерства юстиции Украины, руководителя сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

По данным СМИ, Кубраков может стать вице-премьер-министром, ответственным за инфраструктуру и региональное развитие.

Как сообщала Одесса News, в конце ноября Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сопровождал Посла США Бриджит Бринк в её поездке в порты «Одесса» и «Южный».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod