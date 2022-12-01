Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Королём Чарльзом ІІІ в Лондоне.

Об этом супруга украинского Президента сообщила в Теlegram.

«Имела честь лично встретиться с Его Величеством Королём Чарльзом ІІІ. Вместе посетили Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre. Уже не впервые Его Величество находит время и тёплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: он посещал их в Шотландии, ещё раньше – в Румынии», – рассказала Зеленская.

Первая леди поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединённое Королевство оказывает и будет оказывать Украине.

«Ведь здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка, а вместе с ней крепнет и наша дружба», – добавила она.

Также Елена Зеленская побывала на приёме у королевы-консорта Великобритании Камиллы по случаю введённого ООН Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, а также выступила перед парламентом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Фото: Елена Зеленская/Facebook