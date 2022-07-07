Почётный гражданин Одессы Джонсон ушёл в оставку с поста Премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уйдёт с поста главы правительства после избрания нового лидера Консервативной партии.

Как собщает Укринформ, об этом он заявил во время выступления у здания главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне в четверг, 7 июля.

По словам Джонсона, он покинет пост премьера после избрания нового лидера Консервативной партии.

«Стало понятно, что парламентская консервативная партия решила, что должен быть новый лидер в этой партии, а значит, и новый премьер-министр. Я согласился с сэром Грэмом Брейди (председатель руководящего комитета Консервативной партии, – ред.), что должен начаться процесс выборов этого нового лидера сейчас», — сказал Борис Джонсон.

Он добавил, что временные рамки этого избирательного процесса будут объявлены на следующей неделе.

«Сегодня я назначил правительство, которое, как и я, будет работать до избрания нового лидера (партии, – ред.)», — добавил Джонсон.

Он также обратился к украинцам, заявив, что Великобритания будет продолжать поддерживать их борьбу против российской агрессии.

«Позвольте мне обратиться к украинцам: Я знаю, что мы, здесь в Великобритании, продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько это будет необходимо», — заверил Джонсон.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес является наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра Королевства, свидетельствует проведённый 7 июля опрос YouGov, опубликованный на сайте социологической службы, пишет издание ГОРДОН.

Для справки. Джонсон занимает должность 77-го премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. На фоне нескольких скандалов с Джонсоном на этой неделе в отставку ушли два его ключевых министра и три десятка менее высокопоставленных сотрудников правительства. Первый громкий скандал разразился, когда стало известно о вечеринках в резиденции премьер-министра во время COVID-локдауна. Тогда Джонсону удалось заручиться достаточной внутрипартийной поддержкой, чтобы остаться у власти. Однако на этой неделе Джонсон попытался назначить заместителем руководителя своей фракции депутата, обвиняемого в сексуальном домогательстве к мужчинам. Хотя премьер-министр публично извинился за это, два члена его кабинета решили всё же покинуть правительство.

Как сообщала Одесса News, за помощь Одессе во время вторжения РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон награждён Почётными знаками имени Григория Маразли I, II и III степеней, что означает автоматическое получение звания Почётного гражданина Одессы.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod