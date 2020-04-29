The Rolling Stones написали на карантине песню

Популярная британская музыкальная группа The Rolling Stones выпустила свою первую новую оригинальную песню с 2012 года «Жизнь в городе призраков» (Living In A Ghost Town), уместную во время пандемии COVID-19.

Работать над синглом музыканты начали в прошлом году в Лос-Анджелесе и Лондоне, а закончили на карантине дома, говорится в посте на официальной странице группы в Twitter.

«The Rolling Stones только что объявили новую композицию «Жизнь в городе призраков», записанную в Лос-Анджелесе и Лондоне в прошлом году и законченную на карантине. Слушайте прямо сейчас», — говорится в посте.

Солист группы Мик Джаггер лаконично рассказал об истории записи.

«The Rolling Stones записывали новую песню в студии до карантина. Мы обнаружили, что песня — «Жизнь в городе призраков» — будет особенно резонировать в это время», — написал он в Twitter, выразив надежду, что на карантине группа запишет ещё несколько песен.

По его словам, группа пока не понимает, когда сможет продолжить мировое турне.

Музыканты также пригласили на видеопремьеру The Rolling Stones на официальном канале YouTube Stones. В клипе на песню можно увидеть опустевший Лондон и другие города.

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