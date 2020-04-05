Американская певица Pink заразилась коронавирусом

По состоянию на 8.00 5 апреля в мире зафиксированы 1 202 433 случая коронавирусной инфекции СОVID-19, что на 192 722 больше вчерашнего показателя на это же время. Среди заболевших много известных миру людей.

Так, 40-летняя американская певица Pink сообщила, что в прошлом месяце у неё и её сына диагностировали заболевание COVID-19. Последние несколько недель певица провела в самоизоляции, пишет Dayli Star.

В собственном профиле Instagram Pink, настоящее имя которой — Олеся Бет Мур, поделилась фотографией с изображением себя и своего сына с текстом: «Две недели тому назад у моего трёхлетнего сына Джеймсона и у меня были симптомы COVID-19. К счастью, наш врач первичной медицинской помощи имел доступ к тестам и проверил нас. Моя семья самоизолировалась дома, мы это делали в течение последних двух недель, следуя указаниям врача».

По данным Worldometer, сейчас США находится на первом месте в мире по количеству заболевших — 311 635. Умерших — 8 454 человека.

Заразился коронавирусом также вице-президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жорди Кардонер. 57-летний Кардонер лечится под пристальным вниманием врачей, сообщает издание Sport.es.

«У Джорди Кардонера хорошее здоровье. Он находится дома и близок к выздоровлению», — говорится в сообщении.

Испания сейчас на втором месте по количеству заболевших — 126 168 и на втором месте после Италии по количеству умерших — 11 947.

Коронавирус обнаружили и у спикера парламента Ирана Али Лариджани. В отделе связей с общественностью парламента Ирана заявили, что после появления симптомов политика проверили на Covid-19, и поскольку результат оказался положительным, он сейчас находится на карантине и проходит курс лечения.

Всего в Иране 55 743 инфицированных Covid-19.

В мире всего умерли от коронавируса 64 729 человек.

Как сообщала Одесса News, власти Китая 4 апреля объявили в своей стране днём траура в память о погибших от новой коронавирусной инфекции COVID-19.