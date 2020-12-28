COVID-19 в Одесской области: за сутки 172 новых случая

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 172 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация на своей странице в Facebook.

В числе заболевших за сутки 3 ребёнка и 3 медицинских работника. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 499 детей и 2 210 медработников.

Отмечается, что всего по состоянию на утро 28 декабря в Одесской области было зафиксировано 69 134 случая COVID-19 — у 41 269 женщин и 27 865 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (93), и Черноморске (30).

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 005 человек: Одесса — 484, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 49, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 30, Южный — 15, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 40, Болградский — 32, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 28, Килийский — 14, Кодымский — 11, Лиманский — 29, Любашевский — 3, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 4, Подольский — 29, Ренийский — 6, Раздельнянский — 17, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 6.

Количество выздоровевших — 30 319: Одесса — 16 325, Балта — 373, г.Б.-Днестровский — 673, Измаил — 2 961, Подольск — 130, Теплодар — 163, Черноморск — 1 091, Южный — 779, районы — Ананьевский — 249, Арцизский — 924, Балтский — 203, Березовский — 746, Б.Днестровский — 363, Беляевский — 1 633, Болградский — 1 544, Великомихайловский — 209, Захаровский — 257, Ивановский — 570, Измаильский — 1 094, Килийский — 461, Кодымский — 307, Лиманский — 1 330, Любашевский — 393, Николаевский — 173, Овидиопольский — 1 442, Окнянский — 435, Подольский — 1 256, Ренийский — 258, Раздельнянский — 453, Савранский — 233, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 636, Ширяевский — 245.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 28 декабря:

Одесса — 30 977 (дети — 1 457, медработники — 786)

— 30 977 (дети — 1 457, медработники — 786) Балта — 666 (дети — 12, медработники — 57)

г.Белгород-Днестровский — 1 161 (дети — 39, медработники — 64)

Измаил — 3 925 (дети — 136, медработники — 123)

— 3 925 (дети — 136, медработники — 123) Подольск — 328 (дети — 22, медработники — 18)

Теплодар — 299 (дети — 15, медработники — 10)

Черноморск — 2 567 (дети — 193, медработники — 29)

Южный — 1 574 (дети — 86, медработники — 23)

Ананьевский район — 316 (дети — 21, медработники — 18)

Арцизский — 1 256 (дети — 50, медработники — 52)

Балтский — 396 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 151 (дети — 96, медработники — 53)

Б.-Днестровский — 578 (дети — 23, медработники — 29)

Беляевский — 2 876 (дети — 190, медработники — 185)

Болградский — 2 339 (дети — 131, медработники — 98)

В.Михайловский — 472 (дети — 33, медработники — 23)

Захаровский — 382 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 714 (дети — 45, медработники — 38)

Измаильский — 1 502 (дети — 106, медработники — 42)

Килийский — 1 114 (дети — 49, медработники — 59)

Кодымский — 429 (дети — 20, медработники — 6)

Лиманский — 2 927 (дети — 177, медработники — 117)

— 2 927 (дети — 177, медработники — 117) Любашевский — 603 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 391 (дети — 37, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 707 (дети — 171, медработники — 61)

Окнянский — 507 (дети — 11, медработники — 7)

Подольский — 1 796 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 048 (дети — 36, медработники — 52)

Ренийский — 793 (дети — 36, медработники — 57)

Савранский — 496 (дети — 13, медработники — 5)

Саратский — 819 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 782 (дети — 46, медработники — 20)

Татарбунарский — 907 (дети — 41, медработники — 23)

Ширяевский – 381 (дети — 1, медработники – 2).

Проведено ИФА-тестирований – 130 096, в том числе за сутки ни одного.

Как сообщала Одесса News, 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за прошедшие сутки, в том числе заболели 196 детей и 141 медработник. 75 пациентов умерли.